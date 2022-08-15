İnanılmaz ihmal! Otomobilde unutuldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu öğrenildi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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