Adana'da annesinin evini yaktığı iddia edilen kişi yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Hasan Tugal Caddesi'ndeki iki katlı evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yakındaki evlere sıçramadan söndürdü.Olay yerine gelen polis ekipleri, evde kimsenin olmadığını ancak şüpheli bir kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti. Bu sırada yangın yerine sevk edilen özel harekat polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.Araştırmalarını sürdüren ekipler, annesine ait evi yaktığı ileri sürülen A.Ö'yü kısa sürede yakaladı. Elinde yanık oluştuğu tespit edilen şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.