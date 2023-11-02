Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da alkollü sürücüye 15 yıl hapis istemi! - Güncel haberler

        Motosikletli sürücünün ölümünde alkollü sürücüye 15 yıl hapis istemi

        Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, arkasındaki eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sürücü hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücüye 15 yıl hapis istemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında Murat G.'nin (45) ölmesi, eşi Medine G.'nin (48) ağır yaralanmasıyla ilgili 24 Haziran'da tutuklanan sürücü Ümit T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ümit T.'nin kullandığı pikabın, karşı şeritte seyreden Murat G. idaresindeki motosiklete çarptığı belirtildi.

        1.50 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Kazada Murat G.'nin hayatını kaybettiği, arkasındaki eşi Medine G.'nin de ağır yaralandığı anlatılan iddianamede, sürücünün birden fazla kurar ihlali yaptığı ve olay sırasında 1.50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

        ASLİ VE TAM KUSURLU BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

        Trafik bilirkişi raporuna göre Murat G.'nin kusursuz olduğu, Ümit T.'nin ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen "şerite tecavüz etme", "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama" ve "alkollü araç kullanma" nedenleriyle kazanın meydana gelişinde asli ve tam kusurlu bulunduğu iddianamede belirtildi.

        "TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA"

        İddianamede, sanık Ümit T. için "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Tutuklu sanık Ümit T, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri adana
        #alkollü sürücü
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Habertürk Anasayfa