Adana'da Akyatan Lagünü'nde sahil temizliği yapıldı

AA

Karataş Belediyesi tarafından "Canlıların değil çöplerin neslini tüketelim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, belediye ve gönüllülerden oluşan 30 kişi sahilde temizlik yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, plastik kirliliğinin her geçen gün artması nedeniyle birçok canlının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Akyatan Lagünü sahiline Lübnan, İsrail, Mısır gibi birçok ülkenin atığının geldiğini de belirten Topuz, "Bizler atıklarla mücadele çalışmalarıyla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sahillerimizi, denizimizi kullanan vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.