Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 22.01.2023 - 04:48 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
AA

Alınan bilgiye göre, Taşçı Mahallesi Adana- Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada kasiyer Ahmet Demir'e (58) kurşunlar isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! 1 ölü 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! 1 ölü 2 yaralı
Sosyal medyadan ilişki tuzağı!
Sosyal medyadan ilişki tuzağı!
Avukatın cep telefonunu hacklediler! Müvekkilini dolandırdılar!
Avukatın cep telefonunu hacklediler! Müvekkilini dolandırdılar!
Tartıştığı annesini öldürdü, dayısını yaraladı
Tartıştığı annesini öldürdü, dayısını yaraladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.