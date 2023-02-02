Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Adana'da 96 yaşındaki kişi evdeki yangında öldü

Adana´nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki Kadir Yıldız, yanarak can verdi

Giriş: 02.02.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da 96 yaşındaki kişi evdeki yangında öldü
DHA

Yangın, saat 20.00´de ilçeye bağlı Marangeçili Mahallesi´nde çıktı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Kadir Yıldız´ın evinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Eve giren itfaiye ekipleri, Yıldız´ın mahsur kaldığı evde yanarak can verdiğini belirledi.

Yıldız´ın cansız bedeni morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil park halindeki araçlara çarptı! 2 yaralı
Otomobil park halindeki araçlara çarptı! 2 yaralı
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
"Ukrayna'nın doğusunda Rus saldırıları arttı"
Çınarcık'ta dere yataklarında ıslah çalışması
Çınarcık'ta dere yataklarında ıslah çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.