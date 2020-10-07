Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanık S.S, sanıklardan M.K. ve A.O'yu tanıdığını belirterek, "Bu kişiler bana DEAŞ terör örgütüne katılmamı söylediler. Bunlar her hafta bir evde örgütün fikir ve düşüncelerini konu alan sohbetler yapıyordu. Bu sohbet toplantılarında DEAŞ terör örgütünü övüyorlardı. Düzenlenen toplantılara benim yeğenim de katılıyordu." dedi.

Sanık M.K. savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir toplantıya katılmadım." iddiasında bulundu.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.