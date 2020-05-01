Adana'da 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.Adrese operasyon düzenleyen polis, 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirdi, şüpheli İ.S'yi de gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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