Adana'da 4 pikabın arka farlarını çalan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 4 pikabın arka farlarının çalınması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.Ş. (42) ve F.Ö. (47) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin 2 pikabın arka farlarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.