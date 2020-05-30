Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde 4 katlı binanın son katında oturan Elanur B. henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Elanur B. sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.