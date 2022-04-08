Adana'da 3.8'lik deprem

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 01.09'da merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.