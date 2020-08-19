Adana'da 37 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde şekerleme satışı yapılan iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 37 cep telefonu ele geçirdi.

Kaçak cep telefonu satışı yaptığı iddiasıyla iş yeri sahibi gözaltına alındı.