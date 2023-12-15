Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen tüm depremleri içeren güncel bilgiler paylaşıyor. AFAD'a göre; Adana Kozan'da 15 Aralık Cuma günü 01.48'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 15 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...