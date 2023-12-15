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        Haberler Gündem Adana'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu! 15 Aralık Cuma (bugün) Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

        Adana'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu! 15 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        15 Aralık günü Adana'nın Kozan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan küçük depremle beraber diğer illerin de deprem listesi araştırılmaya başlandı. İşte, 15 Aralık Cuma 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:42
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen tüm depremleri içeren güncel bilgiler paylaşıyor. AFAD'a göre; Adana Kozan'da 15 Aralık Cuma günü 01.48'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 15 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          ADANA'DA DEPREM!

          AFAD'ın son depremler listesine göre; 15 Aralık Cuma günü saat 01.48'de Adana Kozan'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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