Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir fabrikada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili operasyonda gözaltına alınan fabrika sahibi İ.K. (38) ve depo sahibi S.S'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı İ.K. ifadesinde, gerekli izinler için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduklarını ve fabrikada test amaçlı üretim yaptıklarını iddia etti.
Yapılan incelemelerde fabrikada üretim yapılabilmesi için bakanlığa başvuruda bulunulduğu, henüz onay alınmadığı öğrenildi.
Fabrikanın bitişiğindeki deponun sahibi S.S. ise yaklaşık bir yıl önce iş yerini kiraladığını ve ele geçirilen makaronları da tanımadığı bir kişiden satın aldığını öne sürdü.
Öte yandan, ele geçirilen makaronların gümrüklenmiş piyasa değerinin 25 milyon lira olduğu belirtildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar İ.K. ve S.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir fabrikada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiği bildirilmişti.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu bilgilere yer verilmişti:
"Bu miktar, Adana emniyeti tarafından geçen ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı."
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