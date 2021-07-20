Adana'da 20 kilo 595 gram esrar ve 7 bin 141 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 4 çuvalda 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap, 23 kök Hint keneviri ve terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.D, T.K. ve A.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.