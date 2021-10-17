Adana'da 2 TIR'da 12 kilo 600 gram esrar bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri 2 TIR'ı kent merkezinde durdurdu.

Ekiplerin, narkotik dedektör köpeklerle yaptıkları aramada TIR'larda 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. (40) ve Burhan I. (51) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.