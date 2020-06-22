Adana'da 2 polisin şehit edilmesine ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar Vedat Bayram ve Serhat Güzel, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık B.K. ise duruşmaya gelmedi.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Vedat Bayram, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Benim polislere saldırı olayıyla bir bağlantım yoktur." iddiasında bulundu.
Diğer sanık Serhat Güzel de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Adana'da 28 Eylül 2016'da Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Süleyman Çakır (39),Bircan İlhanlı (48) ve İsa Doğan (53),Özel Güney Hastanesi otoparkından ana yola çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramış, Çakır ve İlhanlı şehit olmuş, Doğan ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Bayram ve Güzel'i "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek, öldürmeye teşebbüs etmek, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütünün propagandasını yapmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etmiş, sanık B.K'ye ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan" 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.
"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan başka bir davada da yargılanan Y.B'nin dosyası ise birleştirilmek üzere İstanbul'a gönderilmişti.
Yargıtay 16. Ceza dairesi, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarındaki kişilerin sanıklar olup olmadığının tespiti için dava dosyasını yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.
. B. Topaloğlu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!