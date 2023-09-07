Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde önünde giden otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Çelik (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Çelik yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Serdar Çelik (22)

DHA'nın haberine göre; araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.