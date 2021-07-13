Adana'da 2 kişinin silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı iddia edildi

AA

19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavganın ortasında kaldığı ileri sürülen Cem T. (26) ile ismi tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.