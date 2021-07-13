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Adana'da 2 kişinin silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı iddia edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.07.2021 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da 2 kişinin silahlı kavganın ortasında kalarak yaralandığı iddia edildi
AA

19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavganın ortasında kaldığı ileri sürülen Cem T. (26) ile ismi tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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