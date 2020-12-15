Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C'nin, aracıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu belirledi.

Otoyolun Adana doğu gişeleri çıkışında önlem alan polis, hükümlünün aracını uygulama noktasında durdurdu.

Üstünden kimlik çıkmayan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.