Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."