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Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi

Adana'da, 2006'da bıçaklandıktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri geçen yıl belirlenen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan maktulun tutuklu eşi ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin yargılanmasına devam edildi.

23.06.2020 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayette sanıkların yargılanmasına devam edildi
AA

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fitnat V. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Serdar T, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen Serdar T, Fitnat V'nin, kendisini cinayete azmettirdiğini, olaydan sonra da ölümle tehdit ettiğini savundu.

Fitnat V. ise eşinin öldürülmesinde azmettirici olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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