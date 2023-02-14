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Adana'da 11 binanın depremlerde yıkılmasıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, 11 binanın yıkılmasıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. "Olası kastla yaralama ve öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü

Giriş: 14.02.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da 11 binayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
AA

Adana'da, 11 binanın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte inşa edilen 11 binanın depremlerde yıkılması nedeniyle aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheliyi yakaladı.

"Olası kastla yaralama ve öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

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