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        Haberler Gündem Güncel Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da bir evde 1050 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:57
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        Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

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        Adreste yapılan aramalarda 1050 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kök Hint keneviri, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.

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        Polis ekipleri, adresteki şüpheli Serkan D.'yi gözaltına aldı.

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        #sahte içki
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