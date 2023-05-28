Adana Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Adana Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Adana başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Adana seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Adana Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.42 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 75.7 oldu. Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 528.607 oyla yüzde 52.69 - Recep Tayyip Erdoğan: 474.727 oyla yüzde 47.31 aldı. Adana 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 528.607 oyla yüzde 52.69

Recep Tayyip Erdoğan: 474.727 oyla yüzde 47.31

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 706.780 oyla yüzde 50.89 - Recep Tayyip Erdoğan: 610.132 oyla yüzde 43.93 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 528.607 oyla yüzde 52.69Recep Tayyip Erdoğan: 474.727 oyla yüzde 47.31