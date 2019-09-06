Adana Cuma namazı saat kaçta? sorusu Adana'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'da Ramazan ayının arından cuma namazı için tüm cami ve mescitlerde hazırlıklar yapılıyor. 6 Eylül Adana Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ- 6 EYLÜL

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Adana'da bugün saat 12:42'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Eylül 2019 Cuma 04:43 06:06 12:42 16:18 19:09 20:26 07 Eylül 2019 Cumartesi 04:44 06:07 12:42 16:17 19:07 20:24 08 Eylül 2019 Pazar 04:45 06:08 12:42 16:16 19:06 20:22 09 Eylül 2019 Pazartesi 04:46 06:08 12:41 16:16 19:04 20:21 10 Eylül 2019 Salı 04:47 06:09 12:41 16:15 19:03 20:19 11 Eylül 2019 Çarşamba 04:48 06:10 12:41 16:14 19:01 20:17 12 Eylül 2019 Perşembe 04:49 06:11 12:40 16:13 19:00 20:16



CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.