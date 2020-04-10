10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'e açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüs salgınına karşı şehirde alınan önlemleri anlattı.
Karalar şöyle konuştu:
"100 BİNE YAKIN YARDIM TALEBİ VAR"
Sayın valiliğimizle ve bütün kurumlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. 1 milyon broşür dağıttık. Adana'da vaka sayısı Türkiye ortalamalarının altında. Birinci derecede 'bu işten nasıl korunacağız, ne yapmalıyız' diyerek işe başladık. Arkasından dezenfekte çalışmaları yaptık. İki günde 150 bin maske dağıttık. Şu anda da dağıtıyoruz. Hijyene önem vermelerini söylüyoruz. 65 yaş için ekipler kurarak onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Psikolojik danışma hattı açtık. 30 bine yakın yardım kolisi dağıttık. 100 bine yakın talep var, tamamını dağıtacağız.
"SUYA İNDİRİM YAPACAĞIMIZI SÖYLEDİK"
Günlük çalışmadığı zaman en ufak geliri olmayan kişilere yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. 10 bin aileye 400 lira nakit yardımı yapacağız. Tarım için sıkıntı olabileceği öngörüsüyle 15 ilçenin ziraat odası başkanları ile toplanarak 10 dönüme kadar olanlara 100 liraya yakın, 20 ile 30 dönüm arasında tarlası olanlara da 40-50 lira nakit destek yapacağız. Son günlerde gıda sıkıntısı olacak mı tartışmaları vardı. Halkımıza cesaret vermek için böyle bir yardım yaptık. Suya yüzde 50 indirim yapacağını söylemiştik.
"SAHRA HASTANESİ HAZIRLIĞIMIZ VAR"
Adana'da Türkiye'de ilk yapılan bir sahra hastanesi hazırlığımız oldu. Adana'da hala bir sürü yatağımız boş. Eski Numune adında bir hastanemiz var. Tam teşekküllü boş duruyor. Umarız ihtiyaç olmaz, ama hazırlıklı olalım diye yaptık. Krizden önce en hasar atlatalım diye hazırlık yapmamız lazım. Sahra hastanesi hazırlığımız buna yönelikti.
"TALEPLERİN HEPSİNİ KARŞILIYORUZ"
155 hattımızı günde onbeş bine yakın insan arıyor. Günde 20 bine yakın insanla konuşuyoruz ve bize gelen taleplerin neredeyse tamamını karşılıyoruz. Şiddet olur diye psikolojik hattı oluşturduk. Arkadaşlarımız hiç boş durmuyor. Şu ana kadar şiddet gören bir kadın telefona denk gelmedi. 100 bine yakın yardım paketi dağıtıyoruz. Evlerine uğruyoruz, böyle bir şikayet almış değiliz.
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