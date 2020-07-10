Adana Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı olağan 3. oturumunda Belediye Başkanı Zeydan Karalar gündem dışı söz aldı.
2016 yılında belediyeye parke işi yapan bir firmanın parasını alamadığı gerekçesiyle haciz başlattığını belirten Karalar, “Aslında biz ufak ufak ödüyorduk protokol kapsamında. Her ay sanırım 250 bin ile 300 bin lira civarında para alıyordu. Bizim makam odamızı hacze gelmiş. Bu kişi Ceyhan’daki davada da sanık zaten. Buradaki parkede de ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz" diye konuştu. Karalar, "Zaten her gün bizim böyle güzel bir evladımız oluyor. Her gün böyle güzel bir haber alıyoruz. Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim” dedi. Bir meclis üyesi “Başkan seni götürmesinler” deyince de “Beni biraz zor götürürler” yanıtını verdi.
CHP'li üyeler, haciz işleminin makam odasında uygulanmasına tepki göstererek "Bu yapılan komplo. Mesele alacak tahsilinden çok ördeğin topal olduğunu ilan etmek besbelli. Arabalar ve diğer servisler dururken başkanlık odası mefruşatına saldırının başka anlamı olamaz" ifadeleri kullanıldı.
"4 YILDIR NEREDEYDİNİZ"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2016 yılında yapılan parke taşı işi ile ilgili icra takibi dosyası nedeniyle makam odasında haciz uygulanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Başkan Karalar, eski Başkan Hüseyin Sözlü ile birlikte Ceyhan’da, “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçundan yargılanan ve 5 yıl hapis cezası aldığı öne sürülen iş adamı Ömer Aydın'ın icra takibi ile ilgili makam odasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Protokol yapıp her ay ödeme gerçekleştirilmesine rağmen, makam odasındaki eşyalar haczedildi. Hacze neden olan borç 2016’da yapılan bir işle ilgili. Geçmiş dönemde ve bizim dönemimizde yapılan protokoller çerçevesinde, 2020’de sadece 6 ayda 6 milyon 480 bin lira ödenmiş ve ödemeler devam etmesine rağmen haciz işlemi yapılmıştır. Belediyeyi çok büyük borç yüküyle devraldık. Bu borç batağını biz oluşturmadık. Ancak bu borç batağından Adana Büyükşehir Belediyesini biz kurtarıyoruz. Bizim Adana halkına hizmetimizi hiçbir olumsuzluk engelleyemez. Benim makam odam Adana’mın her sokağı, her mekanıdır” dedi.
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