ADANA - Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde büfe işleten Cemil Yenigün, 22 Ekim'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra bölgede yaptığı çalışmada, şüphelinin M.Y. (21) olduğunu belirledi.Daha önce de Dumlupınar Mahallesi'nde Serdar Pat'ın yaralanmasıyla ilgili aranması bulunduğu belirlenen zanlı, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.