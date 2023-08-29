Adana Altın Koza Film Festivali’nde belgesel finalistleri belirledi

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 – 24 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yarışması’nın ‘Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Belgesel Film Yarışması’nda 8 film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

İki kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 59 yapım başvurdu. ‘En İyi Belgesel Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ kategorilerinde yarışacak belgesel filmler; yönetmen ve akademisyen Dr. Musa Ak; yönetmen, yapımcı ve yazar Dr.Nafiseh Laleh; yönetmen, senarist Rena Lusin Bitmez ’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

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FİNALE KALAN BELGESEL FİLMLER

• Aladağ Bir Yürek Yangını... Ersin Erçin

• Flaneuse... Vahit Sarıtaş

• Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman... Tuba Deniz

• Heartbeat of Tribal Galaxy... Ömer Safa Umar

• İki Nehir Arasında... Berfi Dicle Öğüt

• Komünist Osman... Gökmen Ulu

• Rodakis’i Ararken... Kerem Soyyılmaz

• Balkanların Türkçe Hafızası... İsmet Arasan

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'En İyi Belgesel' ödülünün 100 bin TL olduğu festivalde tüm yarışma kategorilerinde toplam 1 milyon 285 bin TL ödül dağıtılacak.