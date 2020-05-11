Adana Aladağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Gerdibi Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Gürkan Üçüncü, vatandaşları maskesiz dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Gerdibi Mahallesi, Kovid-19 tedbirler kapsamında salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla 15 Nisan'da karantinaya alınmıştı.