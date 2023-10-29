Adana'da Cumhuriyet'in 100. yıl heyecanı! İşte Adana'daki etkinlikler ve konserler
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Gözlerin çevrildiği illerden birisi de Adana durumunda. Adana'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden belli olmuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde çeşitli sanatçılar sahne alacak. İşte, Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...
- 1
Adana 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ile kutluyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu önemli günün anlamı yaşatılıyor. Adana'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Adana Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...
- 2
ADANA BELEDİYESİ 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ
100. Yıl Cumhuriyet Konserleri ile Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşıyor.
Ozan Doğulu Dj Performans & Melek Mosso
Saat: 20.00
- 3
SEYHAN BELEDİYESİ 19.23'TE HERKESİ MEYDANA BEKLİYOR
Seyhan sakinleri, 19.23'te Seyhan Meydanı'nda Emir Can İğrek konserine gidebilir.
-
- 4
YÜREĞİR BELEDİYESİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK
28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Yüreğir Millet Bahçesi'nde başlayacak Çocuk Şenliği 16.00'ya kadar devam edecek. Bando Gösterisi, Palyaço, Balon Show, Örümcek Adam, Sihirbaz, Bubble Show, Lastik Adam, 7 Cüceler, Akrobasi, Robot Gösterimi, Papağan Show ve yüz boyama etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar sunulacak.
- 5
28-29 Ekim'de Adana Şehir Hastanesi karşısı ormanlık alanda yapılacak 'Süper Enduro Festivali'nde motorcuların kıyasıya yarışı nefes kesecek.
29 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Yüreğir Belediyesi Gastronomi Mutfağı'nda Genç Şefler Sıfır Atık Mutfak Yarışması düzenlenecek. Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri hünerlerini sergileyecek.