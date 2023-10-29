29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinlik ve konserler için geri sayım sona erdi. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla ve özlemle anılacağı etkinlikler ülke genelinde düzenleniyor. Adana'da 29 Ekim etkinlikleri kapsamında birçok sanatçı ücretsiz konser verecek. İşte Adana 29 Ekim 2023 etkinlik ve konser takvimi...