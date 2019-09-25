25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de üst üste 3 maçta 3 penaltı kurtaran Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak, "Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor, çünkü maçın en kırılma anının yaşıyorsunuz." dedi.
Galatasaray, Antalya ve Göztepe karşılaşmalarında 3 penaltı kurtaran ve şu anda Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Yukatel Denizlispor'un 32 yaşındaki file bekçisi Adam Stackhowiak, uzun yıllar Türkiye'de forma giymek istiyor.
Futbol kariyerine 19 yaşında Olimpia Poznan takımında başlayan Stackhowiak, 2015'ten bu yana Türkiye'de forma giyiyor. Gazişehir Gaziantep'ten 2018 yılında Denizlispor'a transfer olan Polonyalı file bekçisi, Süper Lig'de performansıyla dikkati çekti.
Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe ve Göztepe müsabakasında da Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltı atışını kurtaran Stackhowiak, 5 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü.
Yukatel Denizlispor da Stackhowiak'ın başarılı performansıyla şu anda ligin en az gol giyen takımı.
Stackhowiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de futbol oynamaktan ve burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye'de önce 1. Lig'de futbol oynadığını dile getiren Stackhowiak, şöyle konuştu:
"Süper Lig'e çıktıktan sonra çok çalıştım. Sezonun ilk 3 maçında 3 penaltı kurtardım. Bundan dolayı gururluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma yardım etmek istiyordum. Eğer o penaltıları kurtarmasaydım belki istediğimiz puanları toplayamayacaktık. Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor çünkü maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz. Rakibinizin yüzde yüz gol atabileceği bir durumla karşı karşıyasınız. Penaltı kurtaramadığınızda pek söylenecek bir şey kalmıyor. Kurtardığınızda da kahramanlaşıyorsunuz."
Kadrosu yeni oluşan bir kulüp olduklarını ancak buna rağmen takımdaki arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını dile getiren Stackhowiak, her maça kazanmak için çıktıklarını vurguladı.
Ligde adım adım yol alacaklarını ifade eden Stackhowiak, "Neler yapabileceğimizi yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Futbol kalitemizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Kişisel performansa baktığımızda sezona iyi başladığımı söyleyebilirim. Denizlispor'da olduğum için mutluyum. Uzun seneler Türkiye'de forma giymek istiyorum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!