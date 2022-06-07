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Adam Sandler'ın 'cep telefonu' kazası - Magazin haberleri

Adam Sandler yüzündeki morluğun nedenini açıkladı

Amerikalı sinema oyuncusu ve komedyen Adam Sandler, talihsiz bir ev kazası geçirdi. Ünlü yıldız, "Bu şeyde havalı bir şey yok" diyerek yüzündeki morluğun ve yaranın arkasındaki olağandışı hikayeyi anlattı

07.06.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü aktör Adam Sandler, kısa bir süre önce yüzünde oluşan morluk ve yara hakkında ilk kez konuştu.

  • "DAYAK YEMEDİM"

    'Good Morning America' adlı programa konuk olan Sandler, kimseden dayak yemediğini ve talihsiz bir ev kazası geçirdiğini ifade etti.

  • 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, morluk ve yaranın arkasındaki olağandışı hikaye için "Bu şeyde havalı bir şey yok." dedi.

    Adam Sandler, sonra da yatakta yanında tuttuğu cep telefonun yüzüne çarptığını söyledi.

  • "TELEFON UÇTU VE KAFAMA VURDU"

    Sandler, "Biri çarşafları çok fazla sıkıştırmış ve telefonum yatağın ortasındaydı. Açmak için ayağımı kaldırdım, telefon uçtu ve kafama vurdu." ifadelerini kullandı.

  • "Kabul etmeyi reddettim!" diyen ünlü yıldız, daha sonra "Kan hissettim. 'Bir şeyler oluyor ama uyumam lazım' dedim. Uyudum ve uyandım ve sonra bu hale geldi." şeklinde konuştu.

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