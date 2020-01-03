Sandler’in hesabından 2,4 milyon takipçisine saldırgan ve ırkçı mesajlar atıldı. Mesajlardan birinde, “Mariah Carey ile telefonda seks yaptım” sözleri yer alırken, bir başkasında, “Donald Trump sen ırkçı bir çatlaksın. Katılıyorsanız RT yapın” ifadesi kullanıldı.