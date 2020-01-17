Adam olacak çocuklar buluşuyor

UNICEF, Spaces of Culture (Goethe Institute, L'Institut Français, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği, IKSV, Anadolu Kültür),Avrupa Birliği Delegasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Move Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen 'Adam Olacak Çocuk Dünden Belli Olur Müzikali', 22 Ocak 2020 tarihinde ilk kez sahnelenecek

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 30'uncu yılı sebebiyle, Gaziantep'te yaşları 12 - 17 arasında toplam 17 Türk ve Suriyeli çocuklar ile gerçekleşecek müzikal, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Senarist, yönetmen Merve Gezen ve Elif Aydemir'in kaleme aldığı, direktörlüğünü ve yönetmenliğini Merve Gezen'in üstlendiği gençlik müzikali arkadaşlık, tolerans, büyüklere saygı, engelli olma, mültecilerin entegrasyonu, eğitim ve kariyer belirleme gibi konulara parmak basıyor.

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen tarafından sahnelenen müzikal için Ankara'dan gelen profesyonel bir ekip ile çocuklar 2,5 aylık prova süreci geçirdiler. Projede yer alan Suriyeli çocuklar hem Türk çocuklarıyla kaynaşıp hem de Türkçe bir müzikalde oynayarak Türk kültürüne entegre oldular.