"Hepimiz için zor bir akşam oldu" diyen Murray, "Hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi maçı oynarsanız oynayın, yüzde 80´lik performans galibiyeti getirmez. Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik. Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta odu bizim için. Önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
"ERSİN KARARI, TEKNİK BİR KARAR"
Tayyip Talha Sanuç'un sakatlanmasının ardından Welinton´un oyuna dahil olması hakkında konuşan Adam Murray, "Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton´un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık. Kararlar, maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor" diye konuştu.
Bu sezon Beşiktaş kalesine isabet eden 15 şutta 10 gol yemelerine değinen Murray, "Buna kaleci problemi demezdim. Mert de kadromuzda ve ligin en iyi kalecilerinden birisi, aramıza döndüğünde yarışın içinde olacak. Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arada buna çalışacağız. Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir. Ersin´in geçen hafta oynamayıp, bu hafta oynaması teknik bir karar" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 100 OLMADIĞIMIZ BİR GÜNDÜ "
Murray son olarak bu maçın analizini yapacaklarını belirterek, "Bugünü analiz edip ondan sonra tempomuz ve kalitemizle ilgili eksikleri değerlendirip cevap vermem gerekiyor. Yüzde 100 olmadığımız bir gündü ve galibiyeti hak etmedik. Maçı analiz edip sorunların çözümünü üreteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!