"SORUMLUĞU ALIYORUM, BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Ünlü şarkıcı, mesajında eşinin ve çocuklarının hayatındaki en önemli insanlar olduğunu da belirtti. Levine, sonra da tüm sorumluluğu aldığını vurgulayıp "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diye yazdı.