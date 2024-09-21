Adam hangi kapıdan güvenli bir şekilde geçebilir? Bu bulmacaların arka planında dönenleri bulabilecek misiniz?

1. Atlas, eski ve çelimsiz bir evin tavan arasında mahsur kalmıştır. Sadece 3 kapı vardır ama hepsi de farklı tehlikeleri gizlemektedir. İlk kapının arkasındaki pencereler ve zemin büyüteçten yapılmıştır ve içeri girerse güneş ışığı muhtemelen onu yakacaktır.

İkinci kapı zehirli gazla dolu bir odayı gizliyor ve üçüncü kapının ardında aç bir aslan var. Atlas ne yapmalı?