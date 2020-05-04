Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündem

Adalet Bakanlığından "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metne ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlıklı metin, önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu metnin yeni oluşturulmuş ve gündemdeki bir çalışmaymış gibi tedavüle sokulması, avukatları suni tartışmaların içine çekmeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba gibi görünmektedir" denildi

04.05.2020 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adalet Bakanlığı
AA

Adalet Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metnin, önceki hükümetler döneminde yapılmış ve vazgeçilmiş bir çalışma olduğunu, bu başlık ve içerikte çalışma bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, sosyal medyadaki "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metinle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlıklı metin, önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 2017'deki halk oylamasıyla değişen Anayasa hükümlerine göre, kanun değişikliklerinin milletvekillerinin teklifiyle Meclis iradesine sunulabileceği bildirildi.

- "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik çaba"

"Kanun tasarısı"nın yeni sistemin usul ve işlemlerinde olmadığı vurgulanan açıklamada, Adalet Bakanlığının da kanun taslağı hazırlama yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuatın açık hükümlerine rağmen söz konusu metnin yeni oluşturulmuş ve gündemdeki bir çalışmaymış gibi tedavüle sokulması, avukatları suni tartışmaların içine çekmeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba gibi görünmektedir. Bu tarz etik dışı girişimlere anlam verilememektedir.

Avukatlık mesleğinin gerçek sorun ve beklentilerine ilişkin güncel öneriler adalet hizmetlerinin bütün paydaşlarıyla şeffaflıkla istişare edilmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hastalığı onu bu hale getirdi
Hastalığı onu bu hale getirdi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, fırtına
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, fırtına
Kabine toplanıyor! Gündem: Korona!
Kabine toplanıyor! Gündem: Korona!
Teröristlerden hain tuzak! Tek tek imha edildi
Teröristlerden hain tuzak! Tek tek imha edildi
İtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor
İtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X