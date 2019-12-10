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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, ilk basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü hakkında konuşan Çekin, “Bugün, Dünya İnsan Hakları Günü… Aynı zamanda bu gün İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 1948 yılında kabul edilişinin de yıldönümü. O tarihten bugüne, dünyada ve Türkiye’de büyük dönüşümler yaşandı. Siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlardaki ilerlemeyle birlikte demokrasi ve hukuk bilinci de gelişti. Bütün demokrasilerde olduğu gibi ülkemizde de hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla birçok mevzuat değişikliği ve kapsamlı reformlar hayata geçirildi. Halihazırda yürüttüğümüz yargı reformu çalışmalarının temel amaçlarından birini de hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi oluşturuyor. Yargı Reformu Strateji Belgemizde bu konuya ilişkin önemli yenilikler öngörmüştük. Bunların daha da geliştirmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Dün de, sizlerin de yakından takip ettiği İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanmasına Destek Projesinin açılış toplantısında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Mariya Buriç’i ağırladık. Bu süreçte Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin görüşleri ve işbirliğine önem veriyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıklarını katılımcı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, tüm paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Geniş bir bakış açısıyla belirlediğimiz başlıklar üzerinden müzakerelerimiz devam etmektedir” dedi.

Kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik adımların atılmaya devam ettiğini söyleyen Sözcü Çekin, şunları söyledi:

“Kadına yönelik her türlü şiddet, hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında kabul edildi. Bu konuda, Kanunun yürütülmesinden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda önemli mesafeler kat edildi. Örneğin; şiddet mağdurlarına destek verilmesi ve çeşitli hizmetlerin sunulması için Aile Bakanlığı tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kuruldu. ŞÖNİM’ler kadına karşı şiddetle mücadelede büyük bir boşluğu doldurdu. Diğer taraftan kadına yönelik şiddet vakalarında mahkemeler tarafından koruyucu ve önleyici tedbir kararları verilmektedir. Tedbir taleplerini hassasiyetle değerlendiren mahkemelerimiz 2019 yılında 553 bin 463 önleyici ve koruyucu tedbir kararı vermiştir. Bununla birlikte ilgili kurumların işbirliğiyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmalar yeni tedbirlerin alınması suretiyle tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Daha etkin bir sistem oluşturmak üzere 2020-2021 yılında yürütülecek faaliyetler; “Acil Faaliyet Planı” adı altında Aile Bakanlığının koordinasyonunda, Bakanlığımız, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları’nın ortak çalışmalarıyla belirlenmiştir. 25 Kasım 2019 tarihinde de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. Bakanlığımız, bu kapsamda üzerine düşen sorumlulukları hızla hayata geçirmektedir. Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından şiddet vakalarında, olaya özgü hazırlanacak sosyal inceleme raporlarının savcılıklar ile mahkemelere sunulması hedeflenmektedir. Öte yandan, sadece tedbirlere hükmedecek ve tedbir uygulamalarını takip edecek mahkemeler belirlenecektir. Yani şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemeleri kurulacaktır. Bakanlığımızın kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukları belirleyen Genelgesi yeni ihtiyaçların da dikkate alınması suretiyle güncellenmektedir. Yenilediğimiz Genelge kısa bir süre sonra teşkilatımıza ve kamuoyuna duyurulacaktır.”

CEREN ÖZDEMİR’İN KATİLİNİN FİRARI

Ertuğrul Çekin, Ordu’da Ceren Özdemir’i öldüren katil Özgür Arduç’un cezaevinden firarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çekin, “Geçtiğimiz günlerde, Ordu ilimizde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu elim olayın hemen ardından şüpheli yakalanmış ve “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştır. Şüphelinin daha önce işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçu ve diğer suçları nedeniyle verilen cezalar, 15 Ağustos 2005’ten bu yana aralıksız olarak 14 yıldır infaz edilmekteydi. 1 Aralık 2019’da Ordu Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edilen hükümlü hakkında aynı gün Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama emri çıkarılmışsa da katil zanlısı yakalanamadan bu elim hadise yaşanmıştır. Konuyla ilgili medyaya yansıyan tartışmalarda infaz sisteminin sıkça gündeme getirildiğini gördük. Ülkemizde dünya uygulamalarıyla uyumlu, yüksek güvenlikli, kapalı, açık gibi ceza infaz kurumları bulunmaktadır. Her infaz kurumuna alınma usul ve esasları ve bu kurumlardan diğerine geçiş şekilleri mevzuatımızda açıkça belirlenmiştir. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılması ve açık ceza infaz kurumundan firar etmesi konusunda idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda en ufak bir ihmal veya kusurun tespiti halinde gerekenin yapılacağından kimse şüphe duymamalıdır” ifadelerini kullandı. YARGI REFORMU

Yargı Reform Paketi’nin ikinci kısmıyla ilgili bilgilendirme yapan Sözcü Çekin, “İlerleyen süreçte Meclisimizin gündemine gelmesini beklediğimiz diğer mevzuat değişiklikleri takip edecektir” dedi.

FETÖ DAVALARI

15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında açıklan davalar hakkında bilgi veren Ertuğrul Çekin 289 darbe davasının 271’inin karara bağlandığını söyledi.

Çekin, “Örgüt üyelerini bir şekilde barındıran ülkelerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz. Yargının FETÖ silahlı terör örgütüyle mücadelesi kesintisiz sürmektedir. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ konusunda yargıda önemli bir arınma süreci başlatılmıştır. Bu süreç teyakkuz halinde devam ettirilmektedir. Ulaşılan yeni bilgi, belge ve deliller dikkatle değerlendirilerek adli ve idari mercilerle paylaşılmaktadır” diye konuştu.

ARABULUCULUK UYGULAMASI

1 Ocak 2018’de başlayan arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 1 milyon 62 bin 183 dosyanın yüzde 63’ünün anlaşmayla sonuçlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çekin şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız tarafından benimsenen bu uygulamayı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. 2013 yılından itibaren sekiz arabuluculuk sınavı yapılmıştır. Yapılan sınavlarda toplam 13 bin 445 kişi başarılı olmuştur. Son sınav ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır. Bu sınava 28 bin 903 kişi girmiştir. Sınav sonuçları dün itibariyle açıklanmıştır. Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur. Sınava hukukçularımız tarafından gösterilen teveccüh, arabuluculuğun sistemimizde yerleştiğinin somut bir göstergesidir. Bu sınava yönelik bazı haksız eleştirilerin dile getirildiğine şahit olduk. İlgili mevzuat uyarınca Bakanlığımız arabuluculuk eğitimi vermemektedir. Eğitimler, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan bazı üniversiteler ve Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir. Sınav sorularının hazırlanması ve sınavın yürütülmesi, ilgili üniversite tarafından gerçekleştirilmiş olup Bakanlığımızın bu süreçlerde bir rolü bulunmamaktadır. 12 Ekim 2017 tarihine kadar, yazılı sınavların ardından Bakanlığımız tarafından mülakatlar da yapılmaktaydı. Bu tarihten sonra ise mülakat sınavı kaldırılmış sadece yazılı sınav yapılması usulü benimsenmiştir. Yani yazılı sınavda en yüksek puan alanların arabulucu olması esas alınmıştır. 2020 yılında yeni arabuluculuk sınavı açılması planlanmaktadır.

İCRA VE İFLAS SİSTEMİ

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan icra ve iflas sistemine ilişkin Çekin, “Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan icra ve iflas sistemine ilişkin hedeflerimiz bağlamındaki bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesinde fayda görüyoruz. İcra sistemimize ilişkin hedefler kapsamında, icra satış işlemlerinin yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Sayın Bakanımızın da daha önce ifade ettiği üzere; Bakanlığımızın, icra ilanlarının yazılı basın kuruluşlarında yayınlanması usulünü sona erdirecek bir çalışması yoktur” ifadelerini kullandı.