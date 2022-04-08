Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacak. Bakanlık adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 kişi olmak üzere toplamda 12 bin 823 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-17 Mart günleri arasında alındı. Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra kilo ve boy ölçümüne göre çağırılacaklar. Adalet Bakanlığı sonuçları için gözler yetkililere çevrilmişken başvuruda bulunan binlerce aday “Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aradı.