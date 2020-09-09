Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bakanlık 10 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PEERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2020

Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Eylül sonu veya Ekim ayı başı gibi yayınlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli onayı bu hafta içinde verdi.

Alımlar; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. Alınacak personel sayının 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru şartlarıyla ilgili henüz bildiri yayınlamadı. Konuyla ilgili detaylar gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.