GRAFİKLİ - Adalet Bakanlığı, normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak tedbirleri belirledi

Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak önlemleri belirleyen Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında 70 maddeden oluşan "Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu"nu hazırladı.
Kılavuza göre, maskesi olmayanlar adliyelere giremeyecek, herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin de adliyeye girişine izin verilmeyecek.
Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri
alınmayacak, bu durumda olanlar sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol edebilmek amacıyla aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.
- Personelin çalışma şartları
Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak, ön bürolar dış mekanlarda konumlandırılacak.
Mahkeme ve cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri, cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak, bu alanlarda yeterli sayıda antiseptik bulundurulacak.
Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.
Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta, sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.
- Sosyal mesafe kuralına uyulacak
Duruşma, cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak.
Ortak alanlarda bulunan koltuklar azaltılacak. Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hakim, cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulundurulacak.
Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.
Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün
olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.
Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.
Her başsavcılık, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için sorumlular belirleyecek.
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