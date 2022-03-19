Adalet Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki iddialar yanıt

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Karantinadaki tutukluya doktor değil gardiyan baktı" şeklinde yayınlanan haberlerin, iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışı olduğu bildirildi.
Genel Müdürlükten hükümlü Cengiz Akkaya ile ilgili iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Karantinadaki tutukluya doktor değil gardiyan baktı" şeklinde yayınlanan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, inceleme sonucu haberlerde adı geçen Cengiz Akkaya adlı hükümlü ile aynı odada barınan bir başka hükümlünün 18 Şubat tarihinde PCR test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle hükümlü Akkaya'nın da temaslı olarak karantinaya alındığı ve kendisine PCR testi yapıldığı aktarıldı.
Akkaya'nın 19 Şubat'ta PCR test sonucunun negatif çıktığı temaslı karantinası sonrasında 25 Şubat'ta yapılan PCR test sonucunun ise pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurum doktoru tarafından adı geçen hükümlüye ilaç reçete edildiği, ilaçların 25 Şubat'ta hükümlüye teslim edildiği, ayrıca hükümlü Cengiz Akkaya'nın 3 doz Biontech aşısının olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte adı geçen hükümlünün, PCR testinin pozitif çıkması sonrasında karantinasının devamı için tek kişilik odaya alındığı, bu süreçte hükümlünün herhangi bir semptom göstermediği ve sürecin takibinin ise ceza infaz kurumunda görevli sağlık memuru tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişim hakları karşısında son derece saygılı ve titiz davranılmakta olup, söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır."
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