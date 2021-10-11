Adalet Bakanlığı, 2021 yılında ihtiyaç duyulması durumunda 100’ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere toplamda 1000 hakim savcı alımı yapacağını açıkladı.
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM-SAVCI ALIMI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı işe alım sitesi üzerinde yayınlanan duyuruya göre 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalaet Bakanlığı yazılı yarışma sınavı
ve mülâkat sistemi ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,
alınacak.
ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI SINAVI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.
SINAV MERKEZLERİ
062 ANKARA/ÇANKAYA
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM SAVCI ALIMINA İLİŞKİN İLAN DETAYLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI SINAVLARI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir.
Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.
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