Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Covid 19 izninde olan hükümlüler için önemli açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 00:20
        Covid 19 izninde olan mahkumlar için kritik açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 izninde olan hükümlülerin geri dönmeyeceğini açıkladı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

        •31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

        •31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

        •Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadesini kullandı

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Yılmaz Tunç
        #covid 19
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Hollanda'da koalisyon çöktü
        Hollanda'da koalisyon çöktü
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        AK Parti'den yeni torba teklif
        AK Parti'den yeni torba teklif
        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
        Süper Lig'deki en pahalı satışlar!
        Süper Lig'deki en pahalı satışlar!
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?