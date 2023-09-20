Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda avukatı ilgilendiren çalışmanın tamamlandığı duyurdu
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda avukatın merakla beklediği çalışmanın tamamlandığını belirtti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baro başkanlarımızla yaptığımız toplantıda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni Eylül ayında açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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