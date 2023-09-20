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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda avukatı ilgilendiren çalışmanın tamamlandığı duyurdu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda avukatı ilgilendiren çalışmanın tamamlandığı duyurdu

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda avukatın merakla beklediği çalışmanın tamamlandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:36
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        Avukatlar için düzenleme tamam
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baro başkanlarımızla yaptığımız toplantıda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni Eylül ayında açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Yılmaz Tunç
        #avukatlık düzenlemesi
        #haberler
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